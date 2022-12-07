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НовостиОбщество7 декабря 2022 14:18

Жителей Краснодара 8 декабря приглашают на утреннюю зарядку

В краевом центре пройдет оздоровительная акция «Бодрое утро на Кубани»
Светлана ОВДЕЙ
В Краснодаре 8 декабря проведут общую утреннюю зарядку Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

В Краснодаре 8 декабря проведут общую утреннюю зарядку Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

В Краснодаре 8 декабря пройдет оздоровительная акция «Бодрое утро на Кубани». Мероприятие проведут в рамках Недели ответственного отношения к здоровью. Об этом сообщили в пресс-службе региональной администрации.

Жителей города приглашают на общую утреннюю зарядку. Она стартует в 8:30 в микрорайоне им. Маршала Жукова в спортзале по улице Кореновская, 1. Зарядку проведет врач-методист краевого Центра общественного здоровья и медицинской профилактики Александр Горячев.