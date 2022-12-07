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НовостиОбщество7 декабря 2022 14:39

Более 70 кубанских некоммерческих организаций помогают нуждающимся семьям

Они поддерживают семьи с детьми-инвалидами, многодетные и попавшие в сложную жизненную ситуацию
Светлана ОВДЕЙ
Помощь НКО нуждающимся семьям обсудили на совещании с заместителями глав городов и районов региона Фото: пресс-служба администрации Краснодарского края

Помощь НКО нуждающимся семьям обсудили на совещании с заместителями глав городов и районов региона Фото: пресс-служба администрации Краснодарского края

Более 70 кубанских некоммерческих организаций помогают нуждающимся семьям. Поддержку обсудили на совещании с заместителями глав городов и районов региона под председательством вице-губернатора Анны Миньковой.

Некоммерческие организации, в частности, помогают семьям с детьми-инвалидами, многодетным и попавшим в трудную жизненную ситуацию. Для поддержки НКО, в свою очередь, в крае разработали грантовую программу.

- С каждым годом финансирование растет, в 2022 эта сумма составила более 200 млн. Важно помогать представителям НКО с подготовкой заявок на участие в грантовых конкурсах, попросила муниципалитеты присоединиться к этой работе, - сообщила Анна Минькова в своем telegram-канале.

Уточняется, что в каждом муниципалитете края также рассчитаны целевые программы для финансовой помощи некоммерческим организациям.

Замглавы региона на совещании отметила сотрудничество власти и сообщества многодетных семей «Единая семья» в Новороссийске.

- Они проводят социальные форумы по вопросам многодетных семей, где специалисты администрации помогают на месте решить проблемы людей. Для НКО на безвозмездной основе передали и отремонтировали помещение. При главе города создан Совет многодетных матерей. Такая работа должна быть выстроена в каждом районе, - сказала вице-губернатор.