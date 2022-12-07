После осмотра комплекса спасатели потушили учебный пожар Фото: пресс-служба администрации Краснодара

Первый спасательный учебно-тренировочный комплекс открыли в Краснодаре. Об этом сообщили в пресс-службе городской администрации.

Новый комплекс находится в спасательно-пожарном отряде № 6 в станице Старокорсунской. Для учений и тренировок здесь оборудовали спортивный городок и четырехэтажную башню. Уточняется, что комплекс построили на средства местного бюджета.

- Помню, как в прошлом году мне рассказывали об открытии. Очень приятно, когда слова сходятся с делом. В краевом центре, в городе-миллионнике, это первая учебно-спасательная база. Важно, чтобы спасатели совершенствовали свои навыки, но эти умения применялись очень редко, - отметил мэр Евгений Наумов, посетивший открытие комплекса.

После осмотра комплекса пожарные провели учебно-показательные занятия. Спасатели, в частности, поднялись по штурмовой лестнице до 4-го этажа, показали самоспасание из окна 4-го этажа и потушили учебный пожар.