В Крымске мужчина застрелили пять человек.

На Кубани следователи установили, что причиной стрельбы в Крымске мог оказаться развод. Трагедия произошла возле торгового центра «Славянский» 24 ноября 2022 года.

- У стрелявшего могли быть неприязненные отношения к бывшей супруге после развода. Также они долгое время участвовали в судебных тяжбах в связи с разделом имущества, - сообщил и в ТАСС.

Уточняется, что в трагедии погибли пять человек, включая самого стрелявшего.

Мужчину подозревают в совершении покушения на убийство сына и бывшей жены.

Ранее «КП» - Кубань» сообщала, что стали известны причины стрельбы в Крымске 24 ноября 2022