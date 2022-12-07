Фото: пресс-служба администрации Краснодара

В Краснодаре изменят схему движения троллейбуса № 10 и шести автобусов. Корректировки продлятся с 8 по 17 декабря. За это время будут проведены работы по замене сетей водоотведения на улице имени Пушкина.

- Работы проводятся комбинированным способом и с использованием метода горизонтально-направленного бурения. Во время из проведения заменят 11 колодцев на футерованные с защитой внутренней поверхности от негативного воздействия, - сообщил директор по производству «Росводоканал Краснодар» Станислав Гераськов.

Уточняется, что троллейбусы № 10 будут следовать от улицы Шоссе Нефтяников до Центрального колхозного рынка. Муниципальные автобусные маршруты № 1,3,5,9,26,44. При движении в сторону автовокзала «Южномй» проследуют по улицам Октябрьской, Оранжерейной, Советской, Кубанской Набережной, Индустриальной и далее по маршрутам. При движении к улице Мира эти автобусы будут следовать по своим стандартным схемам

Кроме того, во время изменения движения будет обустроен дополнительный временный остановочный пункт по улице Кубанской Набережной.