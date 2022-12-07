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НовостиОбщество7 декабря 2022 18:02

Главе кубанского следкома присвоили новое звание

Андрей Маслов теперь генерал-лейтенант юстиции
Мария ЧАЛАЯ
Андрею Маслову присвоили новое звание. Фото: пресс-служба администрации Краснодарского края.

Андрею Маслову присвоили новое звание. Фото: пресс-служба администрации Краснодарского края.

Главе кубанского следкома присвоили новое звание. Его выдали указом Президента Российской Федерации от 7 декабря 2022 года №890.

- Руководителю следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Краснодарскому краю Андрею Константиновичу Маслову присвоено высшее специальное звание - генерал-лейтенант юстиции, - сообщили в СУ СКР России о краю.

Уточняется, что Андрей Маслов с июля 2021 года возглавляет следственное управление Следственного комитета Российской Федерации по Краснодарскому краю.