Андрею Маслову присвоили новое звание. Фото: пресс-служба администрации Краснодарского края.

Главе кубанского следкома присвоили новое звание. Его выдали указом Президента Российской Федерации от 7 декабря 2022 года №890.

- Руководителю следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Краснодарскому краю Андрею Константиновичу Маслову присвоено высшее специальное звание - генерал-лейтенант юстиции, - сообщили в СУ СКР России о краю.

Уточняется, что Андрей Маслов с июля 2021 года возглавляет следственное управление Следственного комитета Российской Федерации по Краснодарскому краю.