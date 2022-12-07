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НовостиОбщество7 декабря 2022 18:48

В районе Кубани предлагают проголосовать за перевод денег военным на СВО вместо новогоднего фейерверка

С предложением к людям обратился глава Северского района
Мария ЧАЛАЯ
На Кубани решили не проводить масштабные мероприятия в Новогодние праздники.

На Кубани решили не проводить масштабные мероприятия в Новогодние праздники.

Фото: Иван Макеев

В районе Кубани предлагают проголосовать за перевод денег военным на СВО вместо новогоднего фейерверка. Во многих городах края решили в новогоднюю ночь и на протяжении всех январских праздников не проводить масштабные развлекательные мероприятия.

- Знаю, что и многие жители Северского района тоже решили отказаться от покупки дорогостоящей пиротехники. Люди считают, что сейчас не время для салютов, - рассказал глава Северского района Андрей Дорошевский.

Уточняется, что все желающие смогут отправить сэкономленные деньги за счет сбора средств для оказания помощи военнослужащим в зоне СВО.

Глава района росит проголосовать жителей за или против инициативы.