На Кубани решили не проводить масштабные мероприятия в Новогодние праздники. Фото: Иван Макеев

В районе Кубани предлагают проголосовать за перевод денег военным на СВО вместо новогоднего фейерверка. Во многих городах края решили в новогоднюю ночь и на протяжении всех январских праздников не проводить масштабные развлекательные мероприятия.

- Знаю, что и многие жители Северского района тоже решили отказаться от покупки дорогостоящей пиротехники. Люди считают, что сейчас не время для салютов, - рассказал глава Северского района Андрей Дорошевский.

Уточняется, что все желающие смогут отправить сэкономленные деньги за счет сбора средств для оказания помощи военнослужащим в зоне СВО.

Глава района росит проголосовать жителей за или против инициативы.