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НовостиОбщество7 декабря 2022 19:07

Кубанские дизайнеры могут поучаствовать в реалити-шоу «Я на стиле»

Для этого им нужно пройти кастинг
Мария ЧАЛАЯ
Фото: пресс-служба администрации Краснодарского края.

Фото: пресс-служба администрации Краснодарского края.

Кубанские дизайнеры могут поучаствовать в реалити-шоу «Я на стиле». Для этого им нужно пройти кастинг по отбору будущих участников проекта.

- 14 частников шоу, которых отберут со всей страны, течение 4 месяцев будут изучать индустрию моды. Под присмотром кураторов они продемонстрируют свои профессиональные навыки. Также научатся создавать современные коллекции, - сообщили в пресс-службе администрации Краснодарского края.

Уточняется, что в рамках шоу участникам расскажут о способах продвижения своего бренда.

Кроме того, по итогу шоу молодые дизайнеры совместно с конструкторами и педагогами создадут первую в России доступную марку одежды массового спроса и проведут показ мод.

Победитель будет определен зрители путем голосования.