Кубанский педагог победила во Всероссийском конкурсе

Фото: пресс-служба администрации Краснодарского края

Наталья Каракай из Тимашевска победила в III Всероссийском дистанционном конкурсе среди классных руководителей. Она создала лучшие методические разработки воспитательных мероприятий.

- Учительница преподает английский язык в школе №19. На конкурс она представила занятие для старшеклассников «Сто дорог – одна моя: профессиональное самоопределение школьников», - сообщили в пресс-службе администрации Краснодарского края.

Уточняется, что во время занятия ребята знакомятся с типами профессий. Они подробнее узнают о специальностях будущего. Например, клинический биоинформатик или архитектор энергонулевых домов. Также ученикам предлагают задания для развития читательской и финансовой грамотности попробовать себя в профессии врача, строителя или агронома.

Конкурсную разработку Натальи Каракай опубликуют в журнале Минпросвещения России «Вестник образования».