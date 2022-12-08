На Кубани создают импортозамещающее производство и восстанавливают завод. Фото: пресс-служба администрации Краснодарского края.

На Кубани построят импортозамещающее производство и восстановят завод. Работы проведут с помощью государственной поддержки. Ее предоставят на реализацию знаковых для экономики региона проектов.

- По программе «Импортозамещение» одобрен заем 200 миллионов рублей под 0,1% компании «СВ ГЛАСС». Она строит предприятие на площадке промпарка «Краснодар». Заводу стальных конструкций «Кубань», восстанавливающему Армавирский машиностроительный завод, предоставят 75 миллионов рублей под 3% годовых по программе «Машиностроение», - сообщил исполняющий обязанности руководителя департамента промышленной политики края Владимир Мостовой.

Уточняется, что Фонд профинансирует покупку оборудования для изготовления грузовых железнодорожных вагонов.

На предприятии в Краснодаре будут производить стеклянные двери. Также перегородки для офисных, жилых помещений и санузлов. Планируется, что на реализацию проекта потратят 600 миллионов рублей.

На Армавирском машиностроительном заводе будет запущено производство полного цикла. Здесь планируют изготавливать платформы, тележки, вагоны различной модификации. Объем инвестиций оценивают в 210 миллионов рублей.