Узнали, где будут отключения света в Сочи 8 и 9 декабря 2022 года

В Сочи отключат свет Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Сочи 8 и 9 декабря не будет света на десятках улиц. Электроэнергию отключат из-за планово-предупредительных работ на несколько часов с 4:00 до 8:00 и с 7:00 до 20:00.

- Света не будет 8 декабря с 04:00 до 08:00 на улицах Сухумское шоссе, Дарвина, Искры, Калиновая, Эпроновская, Апшеронская, Ростовская, Камо, переулке Тихий. Также в поселке Кудепста на улицах Искры, МКД Искры 66, Горный сад. В селе Верхнениколаевское на улицах Заречная, Мостовая, Междуреченская, переулке Западный, СТ «Знание», Кузнечная, СТ «Гея», СТ «Турист», СТ «Холодные ключи», СТ «Фара», СТ «Экспресс», СТ «Агат», СТ «Строитель СМП». На улицах Тульская, Псебайская, Николаевская, Веринская, Табачная, Чайная. В селе Вардане-Верино, ООО «Прайд», ООО Монолит, П-т. Южный, ЖК Морская симфония, Медовая, П-т. Бургас и на улице Ленина, - сообщили в филиале «Россети Кубань».

Также 8 декабря отключения пройдут 07:00 до 20:00 на улицах Сормовская, Спутник, Светогорская, Прогресс, Вологодская. Адлер курорт на улицах Гастелло, Фрунзе, Туманяна, Полянская, Форелевая, Просвещения, Псебайская, Тульская, Николаевская, Целинная. В поселке Зубова Щель на улицах Амурская, Майская. Света не будет в поселке Вишневка на улицах Республиканская, в переулке Бородина. В поселке Солоники на уоицах Тихорецкая, Солоники, Ольховая, Курская, Механическая и в переулках Ахунский и Юбилейный. Отключения затронут санаторий «Электроника» и улицы Сухумское шоссе, Краснополянская, 50 лет СССР №8; СНТ «Восход-1», СНТ «Восход-2», в поселках Дагомыс, Нижняя Шаумяновка.

9 декабря электроэнергии не будет с 07:00 до 20:00 на улицах Светогорская, Прогресс, Вологодская, Пензенская, Тихая, Пастушечья, Большая, Севастопольская, Параллельная, Чапаева, Волжская, Полтавская, Загородная, Крымская, Фадеева, Механическая. Также в переулках Пастушечий, Ахунский, Юбилейный, Ахунский, Юбилейный, ЖСНТ «Сосновый Бор». В селе Хлебороб на улицах Володарского, Жуковского, СНТ «Ветеран», в селе Калиновое озеро, СНТ «Яблоневый сад». Кроме того, в селах Илларионовка и Каштаны на улицах Михайловская, Мичурина, Сухумское шоссе, Краснополянская; 50 лет СССР №8, СНТ «Восход-1», СНТ «Восход-2». И в оселках Харциз Первый, Харциз Второй, Отрадное, Солох-аул, Дагомыс.