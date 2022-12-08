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НовостиОбщество8 декабря 2022 4:00

Погода в Адыгее 8 декабря 2022: небо затянут облака

В Адыгее 8 декабря к выходным прогнозируют потепление
Валерия ГОДОВНИКОВА
Узнали, какой будет погода в Адыгее 8 декабря 2022

Узнали, какой будет погода в Адыгее 8 декабря 2022

Фото: Алексей БУЛАТОВ

«Комсомольская правда» - Кубань» узнала, какой будет погода в Адыгее 8 декабря 2022.

В Майкопе 8 декабря погода будет облачная, без осадков. Максимальная температура воздуха днем +9°C. Ветер в республиканской столице восточный, 2 м/с. Ночью температура понизится до -1°C. Ветер восточный, юго-восточный, 2 м/с.

Погода в Лаго-Наки также ожидается облачной, без снега и дождя. В светлое время суток температура воздуха повысится до +9°C. Ветер южный, юго-восточный, 1 м/с. Ночью столбики термометра опустится до +1°C.Ветер южный, юго-восточный, 2 м/с.