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НовостиОбщество8 декабря 2022 4:09

Жители Адыгеи 212 раз за сутки обращались в полицию за помощью

На дорогах республики зарегистрировано 256 нарушений
Валерия ГОДОВНИКОВА
По данным МВД, за сутки в республик было зарегистрировано семь преступлений

По данным МВД, за сутки в республик было зарегистрировано семь преступлений

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Адыгее за сутки в органы внутренних дел поступило 212 сообщений о происшествиях. Большинство из них поступали из Майкопа - 82 и Тахтамукайского района -75.

По данным МВД, было зарегистрировано семь преступлений. Четыре из них удалось раскрыть.

- Задержан один подозреваемый, находившийся в федеральном розыске.У жителей Адыгеи один раз изымались наркотические вещества., - сообщили в пресс-службе МВД по Республике Адыгея.

Как удалось узнать «Комсомольской правде» - Кубань», дорожно-транспортных происшествий в республике не зарегистрировано. За этот период задержали четыре пьяных водителя. Административные протоколы составили в отношении 22 пешеходов.