Жители Адыгеи 212 раз за сутки обращались в полицию за помощью

По данным МВД, за сутки в республик было зарегистрировано семь преступлений Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Адыгее за сутки в органы внутренних дел поступило 212 сообщений о происшествиях. Большинство из них поступали из Майкопа - 82 и Тахтамукайского района -75.

По данным МВД, было зарегистрировано семь преступлений. Четыре из них удалось раскрыть.

- Задержан один подозреваемый, находившийся в федеральном розыске.У жителей Адыгеи один раз изымались наркотические вещества., - сообщили в пресс-службе МВД по Республике Адыгея.

Как удалось узнать «Комсомольской правде» - Кубань», дорожно-транспортных происшествий в республике не зарегистрировано. За этот период задержали четыре пьяных водителя. Административные протоколы составили в отношении 22 пешеходов.