В Майкопе легковушка сбила на пешеходе двух 11-летних школьников

В результате ДТП школьников доставили в больницу Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Майкопе легковушка сбила двух школьников. Дети в это время переходили дорогу по зебре.

- Установлено, что 23-летний житель Майкопского района, управляя отечественным автомобилем, допустил наезд на двоих 11-летних школьников. В это время несовершеннолетние переходили проезжую часть по нерегулируемому пешеходному переходу, - сообщили в пресс-службе МВД Адыгеи.

Как удалось узнать «Комсомольской правде» - Кубань», в результате ДТП школьники получили травмы. Их доставили в детскую больницу. Для выяснения всех обстоятельств сотрудниками ГИБДД проводится проверка.