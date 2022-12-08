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НовостиОбщество8 декабря 2022 4:41

В Майкопе приезжего осудят за распространение крупной партии героина

Мужчину задержали с 30 пакетиками запрещенного вещества
Валерия ГОДОВНИКОВА
Найденное вещество направили экспертам-криминалистам для исследования

Найденное вещество направили экспертам-криминалистам для исследования

Фото: Михаил ДЕНИСОВ

В Майкопе осудят приезжего за распространение крупной партии героина. Мужчину задержали с оптовой партией наркотика.

- Подозреваемого задержали на территории одного из дачных товариществ в пригороде Майкопа, - сообщили в пресс-службе МВД Адыгеи. - В ходе осмотра участка местности оперативники обнаружили тайник с оптовой партией, в котором находилось более 30 пакетиков с неизвестным порошком.

Найденное вещество направили экспертам-криминалистам. Исследование показало, что в пакетиках находился героин. Общий вес партии составил около 20 граммов.

Как удалось узнать «КП» - Кубань», житель Ставропольского края собирался распространять запрещенное вещество на территории республики через закладки. Уголовное дело направили для рассмотрения в суд.