В крае ведут активную антинаркотическую деятельность. Фото: пресс-служба администрации Краснодарского края

В Краснодарском крае обсудили работу по профилактике потребления наркотических средств среди подростков и молодежи, вопросы пресечения их ввоза на территорию края.

На Кубани более 370 тысяч человек стали участниками соревнований «Спорт против наркотиков». В крае принимают ряд мер для профилактики потребления запрещенных веществ среди молодежи.

- В муниципалитетах края по сведениям антинаркотических комиссий организовали почти полторы тысячи спортивных мероприятий, в которых приняли участие свыше 200 тысяч человек. Эту практику необходимо не только продолжать, но и расширять, - отметил заместитель губернатора Александр Власов.

Кроме спортивных мероприятий в Краснодарском крае работают и по направлению культуры. В регионах расположены более 13,6 творческих формирований, которые посещают более 306,6 тысяч человек. Они помогают детям и подросткам реализовать себя.

Как удалось узнать «КП» - Кубань», на Краснодарской таможне выявили и пресекли 21 попытку провезти сильнодействующие наркотики. В крае ведут активную антинаркотическую деятельность.

На совещании обсудили работу по профилактике потребления наркотических средств среди подростков и молодежи, вопросы пресечения их ввоза на территорию края.