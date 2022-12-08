Горнолыжные курорты Кубани в новогодние праздники будут загружены на 100%

В декабре-марте турпоток на курорты Краснодарского края составит порядка 2,5 млн человек Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

Курорты Кубани готовятся к новогодним праздникам. В этот период загрузка на черноморском побережье составит 70%, в то время как горнолыжные курорты и вовсе будут заполнены на 90-100% туристами.

- В декабре-марте мы ожидаем турпоток на уровне прошлого года – порядка 2,5 миллиона человек без учета экскурсантов. Глубина бронирования сейчас достигает двух месяцев, - рассказал вице-губернатора Краснодарского края Александр Руппель.

На данный момент номера в отелях и гостиницах Кубани забронированы на 40%, в горном кластере - почти на 60%. Свободные места еще остаются, однако туристы спешат выбрать один из них для предстоящего отдыха.

В связи с тем, что ограничение полетов на юге России продлили, на аэропорт Сочи выпадает большая нагрузка. А также на железнодорожное сообщение с другими курортами. На зимний период разработана транспортная доступность курортов.

- Чтобы разгрузить железнодорожное сообщение, мы увеличим количество рейсов пригородных поездов на сочинском участке, - добавил Александр Руппель. Кроме того, в электропоездах количество вагонов увеличат вдвое. На вокзалах сочинского направления откроют дополнительные кассы. Это поспособствует разгрузке.