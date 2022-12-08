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НовостиОбщество8 декабря 2022 6:35

Поселок Новознаменский Краснодара остался без света из-за аварии

Для устранения неполадок на месте работает бригада
Валерия ГОДОВНИКОВА
Приблизительное время возобновления подачи электричества уточняется

Приблизительное время возобновления подачи электричества уточняется

Фото: Алексей БУЛАТОВ

Жители поселка Новознаменского Краснодара остались без света. Отключение электроэнергии произошло из-за аварии. Об этом сообщила городская ЕДДС.

- Из-за повреждения кабельной линии 6-10 кВ отключены ПС «ПШ-202» и 7 трансформаторных подстанций, - сообщили в городской ЕДДС.

Как удалось узнать «Комсомольской правде» - Кубань», для устранения неполадок на месте работает аварийная бригада. Приблизительное время возобновления подачи электричества уточняется.