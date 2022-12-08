Елка со звездным шатром украсила площадь Приморско-Ахтарска

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На городской площади Приморско-Ахтарска установили необычайной красоты новогоднюю елку. Пушистую 12-метровую красавицу украсили звездным шатром из гирлянд.

- Мы одними из первых в крае приступили к украшению наших улиц. До Нового года осталось меньше месяца, и очень хочется, чтобы уже сейчас у вас появилось новогоднее настроение. Мы должны помнить о ребятах, которые сражаются на передовой, за свою страну, пожелать им здоровья и скорейшего возвращения домой живыми и здоровыми. Мы сделаем этот праздник максимально по-домашнему, без салютов и массовых мероприятий, но с душевной теплотой и единением, - написал в соцсетях глава Приморско-Ахтарского района Максим Бондаренко.

На городской площади в Приморско-Ахтарске планируют еще установить новогодние инсталляции и малые архитектурные формы. Они станут фотозонами.

Кроме этого, возле елки появится избушка Бабы Яги, в ней будут проводить детские мероприятия.