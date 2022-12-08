Туристы рискуют жизнью ради селфи в горах Сочи

Взрослые показывают дурной пример своим детям. Фото: Евгения ХИЛЬКО

Горнолыжный сезон в горах Сочи еще не начался. Однако желающих прогуляться по снежным вершинам уже много. Отдыхающие вместе с детьми поднимаются на пик, чтобы насладиться красотой гор. Но порой туристы рискуют жизнью ради эффектного селфи.

Так, на высоте 2200 метров тропы, которые летом были в свободном доступе, закрыли. После того как выпал снег, здесь установили ограждения. Их выставили по периметру смотровой площадки. Это сделали, чтобы обезопасить посетителей от несчастных случаев. Но запрет останавливают далеко не всех.

На кадрах, снятых на вершине, видно, как туристы перелезают через ограждения, чтобы сделать эффектный снимок. Причем многие рискуют вместе с детьми.

- Просим не игнорировать предупредительные знаки, выставленные на территории. Это может быть опасно для жизни, - напоминает администрация горнолыжного курорта.