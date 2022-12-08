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НовостиОбщество8 декабря 2022 7:03

Житель Краснодара на возведении каркасных домов украл 2,6 млн рублей

Он брал деньги, но к строительству не приступал
Галина КОПЫЛОВА
Галина КОПЫЛОВА
Мужчина находится под домашним арестом, ведется расследование

Мужчина находится под домашним арестом, ведется расследование

В Краснодаре сотрудники уголовного розыска задержали псевдостроителя. Им оказался 30-летний местный житель. Мужчина под предлогом возведения каркасных домов обокрал четыре семьи на 2,6 млн рублей.

- В дежурную часть заявители сообщили о мошенничестве. Пострадавшие рассказали, что через интернет нашли объявление о строительстве быстровозводимых каркасных домов, договорились с продавцом и перечислили на его банковский счет оплату. Получив деньги, мужчина перестал выходить на связь, - сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Краснодарскому краю.

30-летнего местного жителя оперативники задержали по месту проживания и доставили в отдел полиции. В настоящее время возбуждены уголовные дела. Мошеннику грозит шесть лет тюрьмы.