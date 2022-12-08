В Сочи потушили пожар на складе площадью 200 кв. м

Фото: ГУ МЧС РФ по краю

Крупный пожар в производственном помещении потушили в Адлерском районе Сочи. Там загорелся склад на площади 200 кв. м.

- Сообщение о возгорании поступило в 09:24 8 декабря. Пожар произошел на улице Дачной. В 09:34 подразделения установили, что происходит возгорание на площади 200 квадратных метров, - сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Краснодарскому краю.

На месте работали 4 звена газодымозащитной службы. В 09:53 объявили локализацию возгорания. Погибших и пострадавших нет. Причина пожара устанавливается.