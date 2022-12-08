Мурат Кумпилов поздравил с юбилеем знаменитого ювелира Асю Еутых

Знаменитый ювелир из Адыгеи Ася Еутых празднует свой юбилей - 60 лет. Фото: https://t.me/muratkumpilov

Сегодня свой день рождения отмечает знаменитый ювелир и художник Ася Еутых. Глава Адыгеи поздравил именинницу с юбилеем.

Ася Еутых славится своими произведениями не только на территории республики. Ее уникальные изделия находятся в Эрмитаже, в музее Москвы. В своих работах она продолжает традиции адыгских златокузнецов.

- Асе Аслановне Еутых по праву принадлежит народная слава и высокое звание - народный художник Адыгеи! Искренне желаю юбиляру крепкого здоровья, благополучия, творческого вдохновения и воплощения всех намеченных проектов, - написал в своем Telegram-канале глава региона Мурат Кумпилов.