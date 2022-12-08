Группу кубинцев-нелегалов отправили на родину из Сочи

Фото: УФССП РФ по региону

Шестерых нарушителей миграционного законодательства России выдворили за пределы страны. Все нелегалы – граждане Республики Куба.

- Путь домой незаконных гостей Кубани пролегал через Центр временного содержания иностранных граждан, находящийся в Гулькевичском районе Краснодарского края. Судебные приставы препроводили выдворяемых до пункта пропуска через государственную границу в московском аэропорту, откуда те отправились на историческую родину, - сообщили в пресс-службе УФССП РФ по Краснодарскому краю.

Следует отметить, что с начала 2022 года судебные приставы выдворили 472 гражданина иностранных государств и лица без гражданства, чье пребывание на территории Российской Федерации признано незаконным.