На Кубани на импортозамещающие промпроизводства выделят 90 млн рублей

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В Краснодарском крае разработали новый механизм поддержки предприятий. В регионе будут финансировать импортозамещающее промпроизводство.

- Финансирование первых проектов в сфере радиоэлектроники, сельхозмашиностроения и фармпроизводства одобрила профильная комиссия, которую возглавил вице-губернатор Александр Руппель. Из краевого бюджета будут возмещать часть затрат промышленников на создание и развитие импортозамещающих производств, - сообщили в пресс-службе администрации региона.

С помощью новой меры поддержки планируется увеличить производство IP-видеокамер. Кроме того, создать новые производства сельхозтехники и комплектующих. Также направить средства на производство нового препарата – «Лаппаконитин» для лечения сердечно-сосудистых заболеваний. Он включен в перечень жизненно необходимых и важнейших лекарств.