В горах Сочи в новогодние праздники покажут мюзиклы

Актеры мюзик-холлов Москвы и Санкт-Петербург подарят зрителям новогоднюю сказку Фото: Михаил ФРОЛОВ

В горах Сочи в новогодние праздники впервые покажут мюзиклы. Актеры мюзик-холлов Москвы и Санкт-Петербург подарят зрителям сказку.

Премьерный показ «Красавицы и Чудовища» состоится 2 января. Посетители увидят яркие объемные декорации, хореографию и спецэффекты. Все это на 50 минут погрузит зрителей в атмосферу знакомой с детства истории любви.

- Зрителей чуть старше ждут 5 января на мюзикле «Призрак оперы» от звезд петербургской оперетты и театра Музкомедии. Этот спектакль о жизни, любви и смерти, - рассказали в пресс-службе «Роза Хутор».

Ранее «Комсомолка» сообщала, что в Сочи развесили необычное новогоднее убранство. Иллюминация в виде сохнущего нижнего белья на веревке удивила жителей и гостей курорта.