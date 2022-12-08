В Краснодаре озвучили самые высокооплачиваемые вакансии декабря Фото из архива КП

В Краснодаре озвучили самые высокооплачиваемые вакансии декабря. Рейтинг составили эксперты платформы по поиску работы SuperJob.

Так, самую большую зарплату предлагают травматологу-ортопеду. Отмечается, что специалист должен работать в учреждении, предлагающем лечение позвоночника и суставов без операции. Врач может получать от 100 тысяч рублей в месяц.

От 80 тысяч рублей работодатели готовы платить менеджеру проектов по услугам фиксированной связи. Сотрудник должен изучать потребности клиентов, подбирать услуги для решения задач. Кроме высокой оплаты труда, при трудоустройстве специалисту предлагают корпоративную связь, полис ДМС, компенсацию на спорт или питание.

Тройку лидеров замыкает врач-эндоскопист, который может рассчитывать на зарплату от 80 тысяч рублей. Вместе с оплатой труда врачу предлагают корпоративную программу лояльности и оплату съемного жилья.

Столько же могут получать и водители категории «E», работодатель которых производит и поставляет инертные материалы. А 70 тысяч рублей ежемесячно готовы выплачивать менеджеру по продажам.

По результатам исследования самыми высокооплачиваемыми оказались вакансии в сфере здравоохранения, ритейле, отрасли оптовых продаж, IT, строительстве, производстве, финансах, транспортно-логистической отрасли и сфере услуг.

Ранее «Комсомольская правда» - Кубань» сообщала о том, что жители Краснодара назвали минимальную желаемую зарплату. Работники рассчитывают на оплату труда в 38 тысяч рублей.