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НовостиПроисшествия8 декабря 2022 8:23

В Анапе оштрафовали родителей подростков за осквернение Вечного огня

Полицейские составили протоколы
Галина КОПЫЛОВА
Галина КОПЫЛОВА
Фото: t.me/proc_23

Фото: t.me/proc_23

В Анапе прокуратура дала оценку причинам, по которым подростки осквернили символ воинской славы России и оскорбили память защитников Отечества. По поручению надзорного ведомства полицейские составили протоколы в отношении подростков – они обязаны будут заплатить штраф.

- Родители оштрафованы за неисполнение родителями обязанностей по воспитанию несовершеннолетних, - сообщили в пресс-службе краевой прокуратуры.

Кроме этого, семьи поставили на профилактические учеты в ПДН. Также прокуроры обратили внимание ответственных должностных лиц на необходимость предупреждать аналогичные факторы, активизировать работы по патриотическому воспитанию молодежи и их вовлечению в общественную и культурную жизнь города-курорта.