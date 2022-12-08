В Анапе оштрафовали родителей подростков за осквернение Вечного огня

Фото: t.me/proc_23

В Анапе прокуратура дала оценку причинам, по которым подростки осквернили символ воинской славы России и оскорбили память защитников Отечества. По поручению надзорного ведомства полицейские составили протоколы в отношении подростков – они обязаны будут заплатить штраф.

- Родители оштрафованы за неисполнение родителями обязанностей по воспитанию несовершеннолетних, - сообщили в пресс-службе краевой прокуратуры.

Кроме этого, семьи поставили на профилактические учеты в ПДН. Также прокуроры обратили внимание ответственных должностных лиц на необходимость предупреждать аналогичные факторы, активизировать работы по патриотическому воспитанию молодежи и их вовлечению в общественную и культурную жизнь города-курорта.