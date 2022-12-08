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НовостиЗдоровье8 декабря 2022 8:29

На Кубани за сутки выявили 60 новых случаев заболевания COVID-19

Самому старшему новому пациенту 91 год
Светлана ОВДЕЙ
К аппаратам ИВЛ в тяжелом состоянии подключены 4 пациента Фото из архива КП

К аппаратам ИВЛ в тяжелом состоянии подключены 4 пациента Фото из архива КП

На Кубани за сутки выявили 60 новых случаев заболевания COVID-19. Тем временем с выздоровлением в регионе выписали 68 пациентов. Об этом сообщили в оперативном штабе Краснодарского края.

В Краснодаре получено 23 положительных результата, в Сочи - 7, в Новороссийске - 4, в Туапсинском районе - 3. По 2 пациента прибавилось в Анапе, Армавире, Выселковском, Динском, Крымском и Приморско-Ахтарском муниципалитетах.

По одному новому заболевшему зарегистрировано в Геленджике, Горячем Ключе, Абинском, Ейском, Кавказском, Ленинградском, Новопокровском, Павловском, Тбилисском, Успенском и Усть-Лабинском районах.

К аппаратам ИВЛ в тяжелом состоянии подключены 4 пациента. Смертельных случаев от осложнений заболевания за сутки в регионе не зафиксировано.