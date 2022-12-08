Шесть промпредприятий Краснодара в ноябре получили субсидии на 22 млн рублей Фото: admkrai.krasnodar.ru

Шесть промпредприятий Краснодара в ноябре получили субсидии на 22 млн рублей. Об этом сообщили в пресс-службе городской администрации.

Средства компаниям предоставили по программе «Развитие промышленности Краснодарского края и повышение ее конкурентоспособности». Предприятиям оказали господдержку на возмещение части затрат для инвестпроектов по оптимизации производства. Кроме того, компании могут направить средства на уплату первого взноса при договоре лизинга оборудования с российскими лизинговыми организациями.

Всего за 9 месяцев краснодарские предприятия получили более 1,38 миллиарда рублей господдержки. Из них 950 миллионов рублей предоставил региональный Фонд развития промышленности.