Водитель Lada Priora выехал на встречную полосу, где в этот момент проезжала Škoda Фото: пресс-служба УГИБДД ГУ МВД РФ по Краснодарскому краю
На Кубани в ДТП с двумя легковушками один человек погиб и трое пострадали. Об этом сообщили в пресс-службе УГИБДД ГУ МВД РФ по Краснодарскому краю.
Авария произошла накануне около 23:00 в Туапсинском районе. Предварительно, 25-летний водитель Lada Priora на трассе «Джубга - Сочи» нарушил ПДД. Мужчина выехал на «встречку», где столкнулся с проезжающим автомобилем «Шкода».
В результате водитель Lada погиб на месте ДТП. Пострадавшего 21-летнего пассажира доставили в больницу.
- Пассажиры «Шкода» - 34-летняя женщина и 7-летний ребенок - были госпитализированы. Водитель «Шкода» не пострадал, - сообщили в пресс-службе ГИБДД по краю.
В настоящее время обстоятельства аварии устанавливаются.
Ранее «Комсомольская правда» - Кубань» сообщала о том, что в Белореченском районе 19-летний пассажир иномарки погиб после опрокидывания машины. Трое пострадавших в аварии госпитализированы.