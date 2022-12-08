Водитель Lada Priora выехал на встречную полосу, где в этот момент проезжала Škoda Фото: пресс-служба УГИБДД ГУ МВД РФ по Краснодарскому краю

На Кубани в ДТП с двумя легковушками один человек погиб и трое пострадали. Об этом сообщили в пресс-службе УГИБДД ГУ МВД РФ по Краснодарскому краю.

Авария произошла накануне около 23:00 в Туапсинском районе. Предварительно, 25-летний водитель Lada Priora на трассе «Джубга - Сочи» нарушил ПДД. Мужчина выехал на «встречку», где столкнулся с проезжающим автомобилем «Шкода».

В результате водитель Lada погиб на месте ДТП. Пострадавшего 21-летнего пассажира доставили в больницу.

- Пассажиры «Шкода» - 34-летняя женщина и 7-летний ребенок - были госпитализированы. Водитель «Шкода» не пострадал, - сообщили в пресс-службе ГИБДД по краю.

В настоящее время обстоятельства аварии устанавливаются.

Ранее «Комсомольская правда» - Кубань» сообщала о том, что в Белореченском районе 19-летний пассажир иномарки погиб после опрокидывания машины. Трое пострадавших в аварии госпитализированы.