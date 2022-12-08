В Адыгее начальник 3,5 года получал зарплату за подчиненного

Дело передано в суд

В Адыгее директор бюджетного учреждения принял на работу сторожа, а когда тот уволился стал получать его зарплату. Деньги за неработающего сотрудника ему приходили с сентября 2017 года по апрель 2021 года.

- Подчиненные вносили в табели учета рабочего времени данные, что сторож ходит на работу. Таким образом, обвиняемый причинил ущерб управлению культуры Шовгеновского района на сумму более 444 тысяч рублей, - сообщили в пресс-службе СУ СК РФ по Республике Адыгея.

Мужчину обвиняют в мошенничестве с использованием служебного положения и служебном подлоге. Уголовное дело направили в суд.

Ранее "Комсомолка" сообщала, что Адыгее осудят директора ДК в Шовгеновском районе. Бывший руководитель выплатил «мертвым душам» более 444 тысяч рублей.