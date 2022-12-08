Приговор вступил в законную силу Фото из архива КП

На Кубани суд оставил без изменений приговор экс-командиру взвода ДПС за 1,5 млн рублей взяток. Ранее ему назначили 9 лет тюрьмы. Об этом сообщили в Объединенной пресс-службе судов Краснодарского края.

Напомним, бывшего командира взвода ДПС ОМВД России по Красноармейскому району поймали на взятках. С 2016 по 2018 год мужчина получал деньги от подчиненного личного состава за покровительство и попустительство по службе. Всего за это время сотрудники переводили на карточку руководителя 1,5 миллиона рублей.

В августе 2022 года экс-командиру взвода вынесли приговор. Мужчине назначили 9 лет лишения свободы с отбыванием наказания в колонии строгого режима, 10 миллионов рублей штрафа и запрет занимать должности на госслужбе, связанные с выполнением организационно-распорядительных функций, на 7,6 лет. Но осужденный решил обжаловать озвученный приговор.

- Изучив доводы апелляционной жалобы, судебная коллегия не нашла оснований для смягчения приговора. Он оставлен без изменений. Приговор вступил в законную силу, - сообщили в Объединенной пресс-службе судов Краснодарского края.