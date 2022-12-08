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НовостиОбщество8 декабря 2022 9:54

В Сочи представили проекты реконструкции ЦУМа

Авторам - призерам конкурса - дали рекомендации по доработке концепций
Светлана ОВДЕЙ
Сочинский ЦУМ Фото: «Архитектура Сочи»

Сочинский ЦУМ Фото: «Архитектура Сочи»

В Сочи представили проекты реконструкции ЦУМа. Жюри подвело итоги архитектурного конкурса «Лучшее объемно-планировочное решение реконструкции здания Сочинского ЦУМа», сообщает «Архитектура Сочи».

Участниками конкурса стали 147 команд, в том числе из Беларуси и Казахстана. Эксперты сочинской городской организации Союза архитекторов России изучили предложенные проекты и выбрали 20 работ.

Но результаты оценивания показали, что все авторы выполнили требования Архитектурно-планировочного задания не в полном объеме. Большинство не учли основные установки, которые не позволяют реконструировать здание.

По результатам конкурса жюри не озвучило имя победителя, выбрав только призеров. Эксперты передали им замечания и рекомендации по работам. Уточняется, что откорректированные проекты рассмотрят на Градостроительном совете при главе Сочи.