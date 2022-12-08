Авария на Федоровском гидроузле произошла в апреле 2022 года Фото: снимок с дрона

Урожай риса на Кубани снизился на 29% из-за аварии на Федоровском гидроузле. Валовый сбор культуры составил 652 тысячи тонн, сообщили «РБК Краснодар» в региональном министерстве сельского хозяйства.

Так, показатель уменьшился на 28,9% - в прошлом году в Краснодарском крае собрали 917 тысяч тонн риса. После аварии на Федоровском гидроузле аграрии смогли засеять 92 тысячи гектаров из запланированных 119 тысяч.

Отмечается, что из-за ЧП под срывом сева риса оказались большие площади в Красноармейском, Калининском, Абинском районах и частично в Крымском.

- Силами федеральных и краевых ведомств был решен вопрос оперативного строительства временной дамбы на Федоровском гидроузле, чтобы в оптимальные после сева риса сроки посевы были обеспечены водными ресурсами, - сообщили в краевом ведомстве.

Напомним, авария на Федоровском гидроузле в Абинском районе произошла в апреле 2022 года. Мощный поток воды уничтожил часть дороги и разрушил шлюзовые сооружения.