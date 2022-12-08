В этом году на поддержку краевых НКО направили 265 миллионов рублей Фото: admkrai.krasnodar.ru

Губернатор Кубани рассказал о реализации Президентских грантов в регионе. Как отметил Вениамин Кондратьев, большинство проектов краевых некоммерческих организаций проводят благодаря федеральной поддержке.

Региональные НКО, в частности, создают социальные и благотворительные проекты, инклюзивные и общественные площадки и помогают жителям региона. Так, в Сочи открыт центр Адаптивного Самбо для детей с ДЦП. А в Новороссийске жителям с тяжелыми нарушениями развития помогают с социализацией. Для этого в городе-герое реализуют проект «Взрослая жизнь навсегда».

Некоммерческие организации в том числе помогают детям, ветеранам, малоимущим семьям и переехавшим на Кубань из новых регионов России.

- Наши НКО ежегодно оказываются среди лидеров в конкурсе Фонда Президентских грантов. В этом году 134 проекта вошли в число победителей, - написал Вениамин Кондратьев в своем telegram-канале. - Сейчас Фонд президентских грантов приглашает присоединиться к обучению всех, кто хочет разработать свой проект и поучаствовать в следующем конкурсе.

Подать заявку желающим предлагают на сайте онлайнкурсы.президентскиегранты.рф.

Отмечается, что поддержка некоммерческих организаций региона в 2022 году составила 265 миллионов рублей. Это как федеральные, так и краевые средства.