В регионе пройдет более 1,5 тысячи мероприятий Фото: admkrai.krasnodar.ru

Патриотические акции пройдут в Краснодаре в День Героев Отечества. Об этом сообщили в пресс-службе городской администрации.

Большую часть мероприятий организуют в памятную дату – 9 декабря. В сквере им. Жукова, как и во всех округах, возложат цветы и венки к памятникам и мемориалам. Здесь же будут нести Вахту Памяти участники движения Пост № 1, юнармейцы, воспитанники военно-патриотических клубов и школьники.

В краснодарских школах, библиотеках, музеях и ДК пройдут выставки и лекции о героях Великой Отечественной Войны. С 5 по 9 декабря в десяти школах города в честь памятной даты открывают парты Героев.

- На них разместят информацию о тех, кто вошел в историю отечества или является героем нашего времени, - рассказали в мэрии.

В честь Дня Героев Отечества в Краснодаре также проведут спортивные соревнования. Так, на стадионе «Труд» 11 декабря состоится Кубок по баскетболу 3 на 3 среди детей 2010–2011 и 2008–2009 года рождения.

- При размещении в социальных сетях публикаций, посвященных памятной дате, краснодарцам рекомендуют использовать единые хештеги - #ГероиКубаниГордостьРоссии, #Своихнебросаем!, #ZаМир, #ZаРоссию, #ZаПрезидента, - добавили в пресс-службе мэрии.

Кроме того, жителям и гостям города предлагают поучаствовать в акции «Письмо герою». Желающие могут с 9 декабря до конца года написать пожелания, которые отправят участникам СВО.