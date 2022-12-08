Защита дома и авто для южных VIP-клиентов Сбера стала удобнее и выгоднее

Фото предоставлено пресс-службой СберБанка.

Сбер помогает состоятельным клиентам ещё с большим комфортом пользоваться страховыми продуктами в онлайн-формате и на эксклюзивных условиях.

Лариса Николаевна Безделева, заместитель председателя Юго-Западного банка Сбербанка:

«Каждый человек стремится максимально обезопасить имущество и повысить качество жизни своей семьи. При этом, пока только пятая часть жителей Юга России и Северного Кавказа пользуются страховыми продуктами. Мы понимаем эту растущую потребность и даём нашим премиальным клиентам возможность быстро и удобно получить нужный именно здесь и сейчас сервис».

Так, с помощью «Защита дома ЛЮКС» можно без посещения офиса с гибким индивидуальным подходом после прохождения небольшой онлайн-анкеты застраховать дом, квартиру или дачу в СберБанк Онлайн с покрытием до 50 млн рублей, без осмотра объекта, с возможностью выбора даты начала действия полиса и распределения страховой суммы по объектам страхования.

Также для клиентов СберПервый доступно КАСКО от СберСтрахования. Среди его преимуществ – дистанциионное заключение договора без осмотра авто и цифровой полис, скидка 30% для аккуратных водителей, полное возмещение убытков, помощь на дороге, бесплатная эвакуация при ДТП или поломке, дистанционное оформление и поддержка 24/7.

СберПервый — премиальный формат обслуживания клиентов банка, который предлагает эксклюзивные решения для приумножения капитала и комфорта в повседневной жизни. Услуги СберПервого можно получить как дистанционно, так и в 12 офисах Юго-Западного банка. Это крупнейшая в стране сеть центров премиального обслуживания с лучшими финансовыми советниками. Узнать подробную информацию о СберПервом и уточнить адреса премиальных офисов можно на сайте.