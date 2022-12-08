Женщина ударила супруга ножом в грудь

В Новороссийске пьяная многодетная мать изрезала мужа в день свадьбы. Женщине предъявлено обвинение, сообщили в пресс-службе прокуратуры Краснодарского края.

Все произошло в октябре 2022 года. Выпившая 38-летняя жительница во время застолья напала с кухонным ножом на 43-летнего супруга и ударила его в грудь. На допросе женщина во всем призналась и раскаялась. Теперь ей грозит до 10 лет лишения свободы.

Детали шокирующей истории и причину поступка женщины читайте в подробном материале.