Участники проедут по улицам на тематически украшенных мотоциклах и в праздничных костюмах

Байкеры в костюмах Дедов Морозов и Снегурочек проедут по улицам Краснодара. Костюмированный праздничный заезд проведут организаторы сообщества «Моточетверг».

Участники традиционно проедут по улицам краевого центра на тематически украшенных мотоциклах и в праздничных костюмах. Провести заезд планируют с 20 по 30 декабря – точную дату организаторы пока не озвучили.

Но желающих поучаствовать просят быть наготове и далеко не убирать сказочные костюмы и украшения для мотоциклов.

- Мы следим за погодой, заранее сообщим о точной дате события, - уточнили организаторы.