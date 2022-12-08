Жители столицы Кубани экономят на покупке новых гаджетов, предпочитая ремонт старых

Компания МТС опубликовала сведения о том, как краснодарцы сегодня относятся к своим гаджетам. Количество обращений в ремонтные мастерские по поводу девайсов в этом году значительно выросло. Увеличилась и средняя стоимость «скорой цифровой помощи» – в среднем примерно на 14% - и составила порядка 2 556 рублей. Эта сумма на сегодняшний день является одной из самых высоких не только по меркам городов-миллионников. Даже в Москве починка гаджета обходится дешевле.

В итоге краснодарцы при покупке стали выбирать более дорогие и качественные устройства, которые способны стабильно работать на протяжении нескольких лет и не терять актуальности. Big Data МТС констатирует: в 2022 году срок использования смартфонов вырос на 6 процентов, а привычки пользователей значительно изменились. В основном это касается более бережного отношения и предпочтения ремонту в противовес совершению новой покупки.

В сервисные центры сейчас в основном обращаются с такими проблемами, как разбитый экран телефона, компьютера либо планшета. Впрочем, новые правила бережливости уже распространяются не только на электронные устройства, но и на обувь, одежду, другие предметы быта. Основная тенденция: лучше пока потратить деньги на починку старого, чтобы отсрочить покупку чего-то нового.