На Кубани маслоэкстракционный завод оптимизирует производство по нацпроекту Фото: Олег УКЛАДОВ

На Кубани маслоэкстракционный завод оптимизирует производство. Предприятие Новопокровского района присоединилось к нацпроекту «Производительность труда». Об этом сообщили в пресс-службе администрации Краснодарского края.

Специалисты Регионального центра компетенций создадут на производстве рабочую группу, вместе с которой выберут участок и поток-образец для внедрения бережливых технологий.

- В ближайшее время организуют эргономичные рабочие места, проведут производственный анализ, выявят проблемы, негативно влияющие на выработку, прибыль предприятия и качество продукции, - уточнили в пресс-службе краевой администрации.

В настоящее время маслоэкстракционный завод Новопокровского района перерабатывает 110 тысяч тонн подсолнечника ежегодно. За этот период предприятие выпускает 50 тысяч тонн подсолнечного масла и 40 тысяч тонн шрота подсолнечного.

Ранее в муниципалитете бережливые технологии начали внедрять на местном элеваторе.

- Время процесса сокращено на 15%, запасы, которые замедляют оборачиваемость активов, уменьшены на 17%, а выработка увеличена на 22%. Видя реальные результаты, руководство подключает к нацпроекту и другие предприятия, - отметил министр экономики Кубани Алексей Юртаев.