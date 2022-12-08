Водитель иномарки с номерами «вор» припарковался на пешеходном переходе Фото: пресс-служба ГИБДД УВД по городу Сочи

В Сочи полицейские наказали водителя с номерами «вор» за парковку на «зебре». Оставленная красная Audi перегородила путь пешеходам.

Чтобы проучить водителя, пешеходы сфотографировали машину и опубликовали снимок в соцсетях. Публикацией заинтересовались правоохранители, пробили автомобиль по номерам и нашли владельца.

- Водитель привлечен к административной ответственности сотрудниками полка ДПС ГИБДД УВД по Сочи по ч.3 ст.12.19 КоАП РФ «Остановка или стоянка транспортных средств на пешеходном переходе и ближе 5 м перед ним», - сообщили в пресс-службе ГИБДД УВД по Сочи.

За парковку на пешеходном переходе для водителей установлен штраф – 1000 рублей.