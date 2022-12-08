Приговор в законную силу не вступил Фото из архива КП

На Кубани двоим ростовчанам дали 24,5 года тюрьмы на двоих за сбыт наркотиков. Об этом сообщили в Объединенной пресс-службе судов Краснодарского края.

Двоих жителей Ростовской области задержали в Армавире в октябре 2020 года. Тогда в их машине полицейские нашли 623 свертка с наркотиками.

Как оказалось, запрещенные вещества осужденные нашли в тайниковой закладке в Ростовской области. Адрес они получили через Интернет от координатора, личность которого не установлена. Позже осужденные перевезли наркотики в Краснодарский край для сбыта, но были задержаны сотрудниками краевого УФСБ.

- Рассмотрев материалы дела, суд признал их виновными в совершении инкриминируемого преступления. С учетом всех обстоятельств дела подсудимым назначены наказания в виде 11 и 13,5 лет лишения свободы, - сообщили в Объединенной пресс-службе судов Краснодарского края.

Отбывать наказание сбытчики наркотиков будут в колонии строгого режима. Уточняется, что приговор в законную силу не вступил.