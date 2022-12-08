Илья Павлов Фото: пресс-служба администрации Краснодара

Илью Павлова назначили на должность замглавы Краснодара. Кандидатуру одобрили депутаты городской Думы на 50-м внеочередном заседании.

Новый заместитель главы краевого центра получил два высших образования специальностям «Земельный кадастр» и «Юриспруденция». С 2008 года Илья Павлов занимает должности в структурах государственной и муниципальной власти.

Так, с 2019 по 2022 год он руководил департаментом муниципальной собственности и городских земель мэрии Краснодара. До назначения на должность замглавы города руководил управлением муниципального контроля администрации краевого центра.