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НовостиОбщество8 декабря 2022 12:56

Илью Павлова назначили на должность замглавы Краснодара

Ранее он руководил управлением муниципального контроля городской администрации
Светлана ОВДЕЙ
Илья Павлов Фото: пресс-служба администрации Краснодара

Илья Павлов Фото: пресс-служба администрации Краснодара

Илью Павлова назначили на должность замглавы Краснодара. Кандидатуру одобрили депутаты городской Думы на 50-м внеочередном заседании.

Новый заместитель главы краевого центра получил два высших образования специальностям «Земельный кадастр» и «Юриспруденция». С 2008 года Илья Павлов занимает должности в структурах государственной и муниципальной власти.

Так, с 2019 по 2022 год он руководил департаментом муниципальной собственности и городских земель мэрии Краснодара. До назначения на должность замглавы города руководил управлением муниципального контроля администрации краевого центра.