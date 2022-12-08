Михаил Дагбаш Фото: пресс-служба администрации Краснодара

Михаил Дагбаш назначен руководителем управления муниципального контроля Краснодара. Кандидатуру одобрили на 50-м внеочередном заседании городской Думы.

Михаил Дагбаш родился в 1992 году в поселке Энем Тахтамукайского района Адыгеи. Получил высшее образование в КубГАУ по специальности «Промышленное и гражданское строительство», позже окончил магистратуру по направлению «Юриспруденция».

В 2014 году Михаил Дагбаш начал работу в администрации Краснодара на должности в департаменте архитектуры и градостроительства, а с 2017 - в управлении муниципального контроля.

До назначения руководителем управления муниципального контроля краевого центра занимал должность замначальника и начальника отдела комплексных проверок.