Для студентов подготовили восемь рабочих мест, приближенных к реальному производству Фото: пресс-служба администрации Краснодарского края

Первую «Фабрику процессов» открыли в кубанском колледже. Об этом сообщили в пресс-службе региональной администрации.

Учебную площадку для студентов оборудовали в Брюховецком аграрном колледже. Учащиеся будут на практике отрабатывать теорию по специальности и изучать методики бережливого производства. Для студентов подготовили восемь рабочих мест, которые приближены к реальному производству.

- На обучении группа воспроизводит производственный процесс со своими целевыми показателями. Задача - с помощью инструментов бережливого производства улучшить итоговые результаты и максимально оптимизировать процесс, сократив издержки, – отметил первый замминистра образования, науки и молодежной политики края Сергей Пронько.

Обучаться на профильной площадке смогут более 100 студентов ежегодно. Кроме них, на «Фабрике процессов» будут практиковаться сотрудники профильных организаций и предприятий региона.