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НовостиОбщество8 декабря 2022 13:36

В Сочи временно запретят использовать беспилотники

Запрет по всему краю вводится с 12 декабря
Светлана ОВДЕЙ
В Сочи временно запретят использовать беспилотники Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В Сочи временно запретят использовать беспилотники Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В Сочи временно запретят использовать беспилотники. Постановление о запрете на запуск дронов в Краснодарском крае опубликовано на сайте краевой администрации.

Использование беспилотников запретят с 12 декабря. Такое решение принято для усиления охраны общественного порядка и обеспечения общественной безопасности.

Ограничение коснется беспилотных гражданских воздушных судов. Под запрет не попадают дроны органов госвласти края и подведомственных им учреждений, федеральных органов госвласти, органов местного самоуправления в регионе, организаций, выполняющих государственный оборонный заказ, и организаций, заключивших договоры с органами госвласти края и подведомственными им учреждениями.

Кроме того, владельцы беспилотников должны соблюдать Правила государственного учета беспилотных гражданских воздушных судов с максимальной взлетной массой от 0,15 килограмма до 30 килограммов, ввезенных в РФ или произведенных в РФ.