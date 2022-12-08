В Сочи временно запретят использовать беспилотники Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В Сочи временно запретят использовать беспилотники. Постановление о запрете на запуск дронов в Краснодарском крае опубликовано на сайте краевой администрации.

Использование беспилотников запретят с 12 декабря. Такое решение принято для усиления охраны общественного порядка и обеспечения общественной безопасности.

Ограничение коснется беспилотных гражданских воздушных судов. Под запрет не попадают дроны органов госвласти края и подведомственных им учреждений, федеральных органов госвласти, органов местного самоуправления в регионе, организаций, выполняющих государственный оборонный заказ, и организаций, заключивших договоры с органами госвласти края и подведомственными им учреждениями.

Кроме того, владельцы беспилотников должны соблюдать Правила государственного учета беспилотных гражданских воздушных судов с максимальной взлетной массой от 0,15 килограмма до 30 килограммов, ввезенных в РФ или произведенных в РФ.