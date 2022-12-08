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НовостиОбщество8 декабря 2022 13:50

В Краснодаре с 10 декабря изменится маршрут автобуса №1

Общественный транспорт не будет проезжать по улице Офицерской
Светлана ОВДЕЙ
Схема движения автобуса №1 Фото: krd.ru

Схема движения автобуса №1 Фото: krd.ru

В Краснодаре с 10 декабря изменится маршрут автобуса №1. Об этом сообщили в пресс-службе городской администрации.

Теперь общественный транспорт не будет проезжать по улице Офицерской. Автобум продолжит ехать по улице им. Дзержинского до улицы Красной.

Отмечается, что нововведение поможет не стоять автобусам в долгой пробке на улице Офицерской.

- На этой улице возникают критические по интенсивности и продолжительности транспортные заторы. Планируется, что после изменения снизится время, затрачиваемое пассажирами на поездку, - сказала и.о. директора городского департамента транспорта и дорожного хозяйства Галина Шешина.