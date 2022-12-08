Игорь Михайлов Фото: пресс-служба администрации Краснодара

Заместителем главы Краснодара назначен бывший вице-мэр Анапы Игорь Михайлов. Кандидатуру одобрили депутаты городской Думы на 50-м внеочередном заседании.

Новый замглавы краевого центра будет курировать работу управления гражданской защиты, управления по делам казачества и военнослужащих, управления общественной безопасности и правопорядка.

- Уверен, что возложенные на Игоря Александровича обязанности он исполнит на отлично. Важно, что Игорь Александрович имеет опыт службы не только в Вооруженных Силах и госслужбы, но и службы муниципальной - работал в администрации города-курорта Анапа, - отметил на заседании мэр Евгений Наумов.

Игорь Михайлов родился в 1968 году в Волгограде. Получил образование в Новочеркасском высшем военном командном училище связи им. Соколовского и Северо-Кавказской академии госслужбы по направлению «Государственное и муниципальное управление». С 1985 по 2001 год служил в ВС РФ, а с 2002 по 2014 год - в министерстве РФ по делам гражданской обороны, ЧС и ликвидации последствий стихийных бедствий.

В 2014 году Игорь Михайлов занял должность замруководителя аппарата Правительства Ростовской области. А в 2021 году был назначен вице-мэром Анапы.